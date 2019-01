Sono 197 le persone indagate dalla Procura di Roma per concorso in falso e truffa nell’ambito di un’indagine per un giro di multe cancellate illegalmente. Nel mirino anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito.

Roma, multe cancellate illegalmente: 197 indagati tra cui Claudio Lotito

La maxindagine, che vede coinvolte 197 persone, riguarda anche l’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma assieme ad altri tre dipendenti. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014.