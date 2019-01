Il commissario Montalbano torna in tv, ecco quando

Due nuovi film per il commissario Montalbano. Il personaggio creato da Andrea Camilleri tornerà in due lunedì di febbraio, 11 e 18, su Rai 1 e sarà nuovamente interpretato da Luca Zingaretti.

Immigrazione e seconda guerra mondiale saranno i temi di L’altro capo del filo e Un diario del ’43. Insieme a Zingaretti ci saranno anche Cesare Bocci nel ruolo di Augello, l’aiutante di Montalbano, e Angelo Russo in quello dell’agente Catarella.

Il commissario Montalbano in “L’altro capo del filo”

Il primo film, L’altro capo del filo, è ambientato in Friuli Venezia-Giulia. Salvo è stato invitato da Livia a partecipare a una cerimonia di rinnovo di promessa di matrimonio di due suoi amici. Intanto in Sicilia la sarta Elena rimane vittima di un omicidio inspiegabile sullo sfondo dei numerosi sbarchi di migranti a Vigata. A dare aiuto ai migranti anche Catarella mosso a compassione per la loro situazione.

Un diario del ’43

A Burgio il preside ritrova un diario del 1943 in cui un fascista racconta di un attentato contro gli americani sbarcati in Sicilia. Il commissario inizia quindi ad indagare per capire il fatto è accaduto davvero o è rimasto un progetto mai realizzato.