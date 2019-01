Ci eravamo lasciati, prima di Natale, con la netta presa di posizione della FIGC nell’ottica di un ritorno del campionato di Serie B a 22 squadre, dopo un’annata di transizione a diciannove. Nella seduta odierna, tuttavia, il consiglio federale della FIGC ha ribaltato la decisione, varando il format a 20 squadre:

“All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del format della serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club.

Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria che prevede per la stagione 2018/2019 una promozione in più per le società di Lega Pro al fine di integrare il numero delle società di serie B, attualmente a 19. Per la corrente stagione pertanto, le promozioni dalla Lega Pro alla serie B saranno 5, mentre le retrocessioni dalla Lega Pro alla Serie D diminuiranno a 7″.