Viaggi, ecco quali sono le 9 mete più “instagrammabili” del 2019

Viaggiare vuol dire anche andare a caccia dello scatto perfetto. Nell’era della selfiemania, l’obiettivo vale ancora di più per conquistare, con una foto d’impatto, piogge di like e orde di follower. E’ questo il motivo per cui il portale di viaggi Momondo ha stilato la classifica delle 9 mete internazionali più “instagrammabili” del 2019 per gli italiani.

Guardando infatti ai dati raccolti, scrollando la home page di Instagram è possibile anche immaginare la prossima destinazione di viaggio, attirati da paesaggi mozzafiato o dagli angoli di mondo nascosti che facciano sognare di salire sul prossimo aereo diretto a…

Tokio

E’ Tokio la prima in classifica, adatta agli appassionati di arte orientale o anche per chi è alla ricerca della natura incontaminata. La capitale giapponese offre infatti molteplici scenari, unendo stili moderni e classici che ne fanno la vera anima rinnovata del Giappone.

Cascate Tumpak Sewu – Indonesia

A seguire troviamo le cascate Tumpak Sewu, nella parte orientale dell’isola di Giava, in Indonesia. La tappa è perfetta per i veri amanti della natura con

i suoi 120 metri di altezza da cui sgorga l’acqua con tutta la sua potenza all’interno della gola sottostante.

Menabe – Madagascar

Nella provincia di Toliara, nel Madagascar occidentale, si trova la regione di Menabe, letteralmente “grande rosso”. La provincia infatti è nota per il suo terreno dal colore rosso intenso e per il celebre “viale dei Baobab”. Lungo questa via ne crescono diversi esemplari vicini, delimitando la strada rossa e ornando un viale di colonne vegetali. Il momento migliore in cui passeggiare attraverso il varco naturale è al crepuscolo quando le loro sagome si stagliano sul cielo infiammato dal sole del tramonto.

Real Alcázar di Siviglia – Spagna

Uno dei maggiori esempi di architettura mudéjar, lo stile sviluppatosi in Spagna durante il regno cristiano, la Real Alcazar di Siviglia incorpora anche influenze architetturali islamiche. Un monumento di incredibile bellezza dove un selfie è quasi d’obbligo.

Blue Lagoon – Island

Una piscina naturale da sogno immersa nella luce della Luna. E’ la Blue Lagoon, uno dei panorami imperdibili dell’Islanda dove l’azzurro dell’acqua solforosa si mescola a quello del cielo nella penisola di Reykjanes, a 39 km dalla capitale islandese Reykjavík

Dubai – Emirati Arabi Uniti

Simbolo di ricchezza e opulenza, Dubai è una delle capitali dei sette emirati più visitate al mondo. Tecnologia e tradizione si mescolano nell’architettura della città, tra le metropoli attualmente più sviluppate e innovative. Da non perdere la tappa fotografica allo skyline che si staglia sul deserto.

Gand – Belgio

Centro universitario e culturale Gand, in Belgio, è una città famosa per l’architettura medievale fiamminga e i suoi palazzi dalle cime affusolate che

sembrano lo sfondo di una fiaba incantata.

Aruba

Relax su spiagge bianchissime che si distendono lungo un mare cristallino e un cielo azzurrissimo. E’ Eagle Beach sull’isola caraibica di Aruba dove diverse specie di tartarughe marine scelgono di depositare le proprie uova. Da non perdere anche Flamingo Beach, un isolotto artificiale privato a pochi minuti di barca da Aruba dove fotografarsi accanto ai caratteristici fenicotteri rosa.

La Quinta Avenida, Playa del Carmen – Messico

Nella piccola cittadina di Playa del Carmen, in Messico, vale la pena fare un salto nella Quinta Avenida costellata da innumerevoli negozi, ristoranti tipici e taquerias. Passeggiare tra le luci, i colori e i profumi vuol dire toccare l’anima messicana, quella allegra e gioviale che vi farà venir voglia di non tornare più a casa.