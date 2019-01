Gossip, Naike Rivelli contro Barbara D’Urso: “Ha un amante a Mediaset”

“Eccomi qua, senza Wi-Fi e senza Netflix non posso vedermi Sabrina e questo c’è in TV. Certe cose vanno viste perché bisogna vedere l’Italia dov’è caduta, perché questi siamo noi, tutti stanno a guardare qua, altrimenti non farebbe il massimo degli ascolti e le toglierebbero la trasmissione“. A parlare è Naike Rivelli riprendendosi nelle sue Instagram storie mentre guarda Pomeriggio 5.

L’attacco a Barbara D’Urso

Il bersaglio della figlia di Ornella Muti questa volta è Barbara D’Urso di cui la Rivelli non dimostra di avere un’alta opinione. Naike parla infatti descrive il programma della D’Urso con parole poche lusinghiere insinuando persino che la conduttrice abbia un amante a Mediaset.

Voci di corridoio dicono che lei ha un amante a Mediaset, voci di corridoio lo dicono. Ma chi sarà, è vero Barbie? Ce l’hai l’amante a Mediaset? Chi sa chi è l’amante di Barbara d’Urso a Mediaset alzi la mano.

Ma non è la prima volta che la Rivelli attacca la D’Urso. A febbraio scorso aveva lanciato un’altra frecciatina. “Testate giornalistiche in tv, conduttrici che non frequenterò mai più. Aveva ragione la mamma quando mi diceva che in certe trasmissioni è meglio non apparire, la mamma ha sempre ragione! Contro – aveva sentenziato – certe superficiali leggerezze, su temi importanti nessun spessore attuale, nessuna lezione. Falsi perbenismi, mi vergogno di aver mai partecipato. Mai più – aveva concluso -, mai più da Barbie in TV“.

Foto da Instagram