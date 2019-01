Vasta operazione dei carabinieri del Ros a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. I militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, indagate, a vario titolo, per associazione mafiosa, omicidio, estorsione e traffico di stupefacenti.

Mafia, colpo al clan Nisseno: 17 arresti per droga, estorsioni e un omicidio

Grazie alle indagini sono state ricostruite le dinamiche interne al mandamento mafioso ed è stata fatta luce sull’omicidio di Gaetano Falcone, avvenuto il 13 giugno 1998 a Montedoro. Documentata inoltre la pressione estorsiva sul territorio ai danni di imprenditori e commercianti e un fiorente traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Caltanissetta.