Meteo, è in arrivo Big Snow: la bomba di neve

Stiamo per attraversare una fase meteo molto delicata. Nei prossimi giorni, a partire dalla tarda serata di giovedì e per tutto venerdì, sull’Italia si abbatterà “Big Snow“, una vera e propria bomba di neve, come quella che si sta verificando in Canada e negli Stati Uniti.

Meteo, è in arrivo la ‘bomba di neve’

“Una nuova perturbazione atlantica – si legge sul IlMeteo.it -, alimentata da intense correnti meridionali, provocherà un rapido peggioramento, ad iniziare dalla Sardegna e dal Nordovest“.

Freddo e neve nei prossimi giorni in Italia. “La presenza di sacche d’aria fredda nei bassi strati – precisano gli esperti de IlMeteo.it -, proprio sulle Regioni occidentali del Nord, manterrà le temperature ancora piuttosto rigide, favorendo così precipitazioni nevose fino al piano. Al termine dei fenomeni si potranno misurare accumuli fino a 10/15 cm su città come Torino e Milano”, mentre sulle aree montuose, “potranno facilmente superare i 20 cm”.

Il fenomeno comincerà a placarsi nella tarda giornata di venerdì.

“Col passare delle ore – concludono gli esperti -, nel corso di venerdì i venti miti meridionali provocheranno un graduale innalzamento della quota neve, dapprima sui rilievi appenninici e in seguito anche sulle Alpi”.