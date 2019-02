Roma, spari davanti a un pub: ferito un 20enne di Treviso

Notte di follia in un pub di piazza Eschilo, a Roma. Il 20enne Manuel Mateo Bortuzzo, giovane nuotatore di Treviso, è infatti rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco nel quartiere Axa. Gli spari che lo hanno colpito potrebbero essere partiti da uno scooter o da un’auto. Tra le ipotesi degli inquirenti, anche quello dello scambio di persona.

Sparatoria a Roma, ferito un 20enne

In un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza nella piazza si vedrebbero dei fari in lontananza. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Ostia e della Squadra mobile. Il giovane è stato colpito a un fianco e a trovarlo agonizzante sono stati gli uomini di una pattuglia delle volanti, chiamata per sedare una rissa. Una volta arrivati, gli agenti l’hanno portato prima all’ospedale Grassi e poi al San Camillo, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Il giovane è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per bloccare l’emorragia interna al torace provocata dal proiettile, che si sarebbe fermato su una vertebra. Prevista quindi anche un’operazione neurochirurgica. Solo al termine delle due operazioni i medici potranno stabilire le effettive condizioni del ragazzo e il suo recupero.