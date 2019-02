Dopo la settimana dedicata alla Coppa Italia, la Serie A torna in campo per la ventiduesima giornata, aperta dalla sfida salvezza al Castellani tra Empoli e Chievo. In serata toccherà a Napoli e Juventus, rispettivamente contro Sampdoria e Parma.

Il big match di giornata, in un’accesissima lotta per il quarto posto, sarà quello dell’Olimpico tra Roma e Milan, posticipo domenicale, mentre l’Inter, reduce dalla delusione di coppa, cerca riscatto contro il Bologna.

I risultati della 22a giornata

Empoli-Chievo 2 – 2 FINALE

Napoli-Sampdoria 3 – 0 FINALE

Juventus-Parma 3 – 3 FINALE

SPAL-Torino 0 – 0 FINALE



Genoa-Sassuolo 1 – 1 FINALE

Udinese-Fiorentina 1 – 1 FINALE

Inter-Bologna 0 – 1 FINALE

Roma-Milan 1 – 1 FINALE

Frosinone-Lazio 0 – 0

Cagliari-Atalanta