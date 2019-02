Il boom del vino siciliano, oltre 250 nuove aziende dal 2010

Il vino siciliano cresce di anno in anno. Lo dimostrano i dati di dall’osservatorio delle aziende vitivinicole siciliane del professor. Sebastiano Torcivia, ordinario di Economia aziendale all’università di Palermo. In tutto, infatti, sono quasi novecento le aziende vitivinicole imbottigliatrici siciliane. Oltre 250 in più dal 2010 di cui circa venti dell’agrigentino.

L’era d’oro del vino siciliano

Trapani si conferma la prima provincia, con ben 293 aziende. Agrigento e Messina seguono Catania, entrambe con circa 80 realtà imprenditoriali. Straordinaria la crescita in numero delle aziende nella provincia di Catania che, grazie al fenomeno Etna, registra oltre 200 aziende.

Cresce anche il confezionato, per un equivalente in bottiglie (0,75 cl) di circa 175 milioni – con riferimento alle aziende aventi sede in Sicilia – oltre ai 60 milioni circa relativi alle aziende con sede legale fuori regione.