Boom di domande per ottenere la “quota 100” e andare in pensione. Secondo i dati forniti dall’Inps, fino alle 19 di ieri sera, le domande ammontavano a 19.806 in tutta Italia.

Inps, boom di domande per “quota 100”: Roma al vertice

Al vertice del podio, dall’ultimo aggiornamento fornito dallo stesso Istituto di previdenza, c’è Roma con 1.777 richieste, seguita a ruota da Napoli con 1.008 e Milano con 748.

Fuori dal podio incalzano le altre grandi città, soprattutto al Sud. A Palermo le richieste per la “quota 100” sono state 633, a Catania 607, a Bari 534. Seguono Salerno con 446, Torino con 445, Messina con 371 e Firenze con 319. Sono state 304 a Cosenza, Lecce e Cagliari.