Si aprono con una medaglia importante per i colori azzurri i Mondiali di Sci di Are. Sofia Goggia, rientrata in gara solo un paio di settimane fa, è riuscita a portare a casa l’argento nel Super-G inaugurale, a due soli centesimi dalla campionessa statunitense Mikaela Shiffrin.

L’americana si conferma imbattibile in questa stagione, con quattro vittorie su quattro Super-G disputati, e punta a realizzare un poker di ori nella rassegna iridata, dopo aver annunciato la propria rinuncia alla discesa libera, per non sovraccaricare il suo programma.

Una giornata positiva, in generale, per le italiane, che piazzano quattro atlete nelle prime dieci: oltre alla Goggia, infatti, Nadia Fanchini ha chiuso quinta e Francesca Marsaglia settima, mentre Federica Brignone è arrivata solo decima, e cercherà riscatto in gigante.