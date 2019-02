Sono almeno 7 le persone che hanno perso la vita a causa di un incendio divampato nella notte in un palazzo di Parigi, altre 25 persone sono rimaste ferite, tra loro una è in condizioni molto gravi. Si apprende dai vigili del fuoco di Parigi, secondo quanto riporta Le Monde.

Parigi, palazzo in fiamme nella notte: 7 morti e almeno 25 feriti

Tra lunedì e martedì, intorno all’una di notte, le fiamme hanno invaso un palazzo di otto piani nel 16mo arrondissement, in rue Erlanger. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare. I pompieri, citati da Le Monde,

hanno parlato di una “scena di una violenza incredibile” e hanno sottolineato che il bilancio “potrebbe aggravarsi perché l’incendio è ancora in corso tra il settimo e l’ottavo piano”.

Le persone soccorse si erano rifugiate sul tetto dell’edificio o sui davanzali delle finestre, per sfuggire alle fiamme.

Énorme incendie dans le 16e arrondissement à côté de la rue d’Auteuil … des gens sont sur le toit de l’immeuble qui est totalement en flammes ! Sauvez ces gens @PompiersParis pic.twitter.com/xynJ3lBNjo — Chevallier Laetitia (@LaetChevallier) February 5, 2019

Tra i feriti ci sono anche due vigili del fuoco. Una persona è in condizioni molto gravi, le altre 24 hanno riportato ferite lievi. Oltre 200 tra pompieri e membri delle squadre dei soccorsi sono ancora al lavoro alla ricerca di eventuali altre vittime. Intanto diversi edifici circostanti sono stati evacuati.

Foto da Twitter.