Sanremo 2019, al via la 69esima edizione

Si apre la 69esima edizione del Festival di Sanremo. I due conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio con il direttore artistico Claudio Baglioni cantano il successo “Via” da una pedana sospesa sul palco dell’Ariston.

Ad accompagnarli la spettacolare coreografia del corpo di ballo del Festival.

Il testo di “Via”

La mia sigaretta brilla rossa

Insieme a luci di periferia

Zampate della vita sulle mie ossa

Sei più sincera quando dici una bugiaSull’asfalto acquoso una luna affilata

Tagliare i fili che legano le stelle

Stringo al cuore una lattina vuota

E scopro che hai lasciato le unghie sulla mia pelle

Finestrini aperti a dissetarmi di vento

La mia ruota incollata sulla striscia bianca

Della mezzeriaGli occhi come due pezzi di vetro

Tu non sei come ti credevo io

Un autotreno mi ruggisce dietro

Ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio?Alberi si drizzano ai lati della strada

Mi corrono accanto e il buio se l’inghiotte

Alla radio un rock arrabbiato come un pugno allo stomaco

Che mi stringe nella notte

Un dolore e un lampo di fuoco rosso

Dentro a questo amore che io non posso, io non posso piùVoglio andar via

I piedi chiedono dove ma via

Tanto non ti perderò perché tu non sei stata mai mia

Voglio andar via

Da quei tuoi occhi che tirano sassi

E come in un duello far dieci passi e poi

Guardarci un’ultima volta e viaDimmi che cos’è che ci hanno fatto

Dimmi cosa c’è che io non so

Perché tutto è finito come cenere in un piatto

E quei ragazzi che eravamo no, non ci sono piùE scambiare due parole brevi

Con la notte blu dei benzinai

Io ti baciavo mentre tu piangevi

E adesso che io piango, tu chi bacerai?Un caffè che drizza i capelli, un pacchetto di fumo

E il vento rilegge il mio giornale

E domani uscire di nuovo, farmi una faccia allegra

Per il prossimo Carnevale

Un dolore freddo come un rasoio

Per un altro giorno che nasce, muoio, muoio, muoioVoglio andar via

I sogni cercano dove ma via

Anche all’inferno ci sarà qualcuno a farmi compagnia

Voglio andar via

Da te, che goccia a goccia hai spremuto il mio cuore

E dagli straccivendoli ricomprare quel che resta

Del mio amore e andare via