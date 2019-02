Sanremo 2019, fa discutere la giacca di Claudio Bisio

Un look che fa discutere quello di Claudio Bisio. La rete non sta risparmiano la giacca damascata in oro e blu notte disegnata da Etro. E’ stata la maison infatti a curare l’abito di Bisio, uno smoking con giacca in jacquard paisley blu.

A seguire il co-conduttore del Festival indosserà uno con giacca in velluto con ricamo in paillettes oro brunito, un altro customizzato in velluto smeraldo e un completo in velluto color mosto con una serigrafia oro che raffigura fiori stilizzati.

In rete una pioggia di commenti sui social. “La giacca di Claudio Bisio prima era il tappeto di casa sua?”, si legge su Twitter e c’è persino chi lo paragona a un torero. E ancora: “Claudio Bisio ha rubato la giacca al Divino Otelma!”, “Secondo me la giacca di Claudio Bisio non ha senso a Sanremo 2019″.