Sanremo 2019, la nuova scenografia ispirata all’armonia

Una scenografia completamente rinnovata per la 69esima edizione del Festival di Sanremo. A curare il palco dell’Ariston quest’anno Francesca Montinaro, che prende il posto di Emanuela Trixie Zitkowsky,

Ispirata all’armonia, il tema scelto dal direttore artistico Claudio Baglioni, a prevalere sono le linee e le forme geometriche. In un’intervista al Corriere della Sera, Montinaro ha spiegato così la sua scelta: “Una rivoluzione dello spazio che arriva quasi all’assenza della scena. Sarà un palco con mille sfaccettature, che cambia in maniera costante grazie a una macchina teatrale motorizzata in grado di creare quadri scenici mutanti. Per questo la definisco una scenografia invisibile”.

Presente anche un trampolino “metafora del Festival, occasione per realizzare i propri sogni e veder riconosciuti i propri talenti”. A sostenerlo il golfo mistico dei musicisti “nella pancia del teatro, perché fosse la musica stessa idealmente a sostenere il Trampolino, che è poi Sanremo stesso. La scala apparirà quasi dal nulla, ma sempre al tempo della musica”.

Chi è Francesca Montinaro

Non è la prima volta che Francesca Montinaro si occupa della scenografia del Festival di Sanremo. E’ stata la prima donna a gestire il palco dell’Ariston in solitaria nel 2013 con la conduzione di Fabio Fazio.

E’ stata la scenografa anche di Che Tempo Che Fa, Vieni via con me e Quello che (non) ho.