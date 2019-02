Sanremo 2019, Pierfrancesco Favino torna sul palco. VIDEO

Pierfrancesco Favino torna sul palco del Festival di Sanremo 2019. Ad accoglierlo Virginia Raffaele nel secondo abito firmato Armani Privè.

I due annunciano la loro collaborazione nel musical dell’anno ma qualcosa non va. Raffaele e Favino infatti ricompaiano sul palco dell’Ariston con i costumi di Mary Poppins e Freddie Mercury per Bohemian Rapsody.

Ma anche il direttore d’orchestra aveva pensato a un terzo musical, Sister Act. Inizia quindi un medley sui successi delle tre opere musical: “We are the Champions”, “Supercalifragichespiralidoso”, “Con un poco di zucchero e la pillola va giù”, “I will follow him” e tanti altri.