Sanremo 2019, 5 curiosità su Marco Mengoni che non conosci

Marco Mengoni in love? Abbiamo paparazzato il cantante, che in questi giorni sta promuovendo il nuovo album, "Atlantico", in compagnia di un misterioso ragazzo, durante una cena in un ristorante argentino. Un'atmosfera che possiamo definire "romantica" e che quindi fa nascere il sospetto che il cantante si sia fidanzato. Qualche giorno dopo, infatti, abbiamo intercettato nuovamente Mengoni e il suo accompagnatore durante una spesa tardiva in un supermercato ormai deserto, e quindi lontani da occhi indiscreti (a parte i nostri). Il cappuccio in testa non è servito a nascondere il bel viso dell'artista 29enne, che poi si è dileguato in compagnia dell'"amico" e delle buste della spesa, forse in vista di una cenetta casalinga. Sono immagini che raccontano di un rapporto speciale, anche se Mengoni non ha mai voluto dichiarare ufficialmente il suo orientamento sessuale. Le chiacchiere, negli anni, si sono sprecate, e lui non ha mai fatto nulla per metterle a tacere. "Mi piace il mistero, l'ambiguità e giocare su questo fatto – aveva dichiarato Marco in un'intervista – Io prendo esempio da tantissimi artisti che su questo hanno costruito intere carriere, da David Bowie a Renato Zero". Che ne pensate? Scorri la gallery con le immagini esclusive. #tabloit