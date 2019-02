Sanremo 2019, la poesia di Borges che ha ispirato Nek

L’amore è la misura del tempo. Questo il tema del brano presentato da Nek al 69° Festival di Sanremo “Mi farò trovare pronto” scritto con

Paolo Antonacci e a Luca Chiaravalli.

Il cantante di Sassuolo si è ispirato alla poesia di Borges intitolata “E’ l’amore”.

Il testo del brano di Borges a cui si è ispirato Nek

È l’amore

È l’amore. Dovrò nascondermi o fuggire.

Crescono le mura delle sue carceri, come in un incubo atroce.

La bella maschera è cambiata, ma come sempre è l’unica.

A cosa mi serviranno i miei talismani:

l’esercizio delle lettere, la vaga erudizione,

le gallerie della Biblioteca, le cose comuni,

le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno?

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.

È, lo so, l’amore: l’ansia e il sollievo di sentire la tua voce,

l’attesa e la memoria, l’orrore di vivere nel tempo successivo.

È l’amore con le sue mitologie, con le sue piccole magie inutili.

C’è un angolo di strada dove non oso passare.

Il nome di una donna mi denuncia.

Mi fa male una donna in tutto il corpo.”

Foto Credit: Elite Press