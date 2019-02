Scandalo per la Royal Family: ecco il figlio di Carlo e Camilla

Un nuovo scandalo per la Royal Family: il principe Carlo e Camilla avrebbero avuto un figlio e lo avrebbero dato in adozione. I due, infatti, poco più che adolescenti avrebbero avuto un figlio e lo avrebbero dato in adozione per evitare scandali.

Si chiama Simon Dorante-Day, ha 52 anni e vive in Australia. L’uomo sarebbe sicuro delle sue affermazioni partendo dalla somiglianza che c’è con i figli di Camilla.

Simon è nato il 5 aprile 1966 a Gosport, nell’Hampshire, e sarebbe stato adottato alla tenera età di 2 anni da David e Karen Day. Il presunto figlio di Carlo e Camilla deve quindi essere stato concepito quando i reali avevano rispettivamente 17 e 18 anni, nel 1965.

In un’intervista rilasciata a New Idea, Simon ha dichiarato: “Crediamo che Diana sapesse della mia esistenza e che avesse messo insieme tutti i pezzi. Penso che Diana fosse arrivata al punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita, su come si fosse sbagliata, e che stesse per renderlo pubblico”.

La nonna adottiva di Simon ha lavorato per tanti anni per Elisabetta II e Filippo e avrebbe sempre detto al nipote chi fosse davvero, ma ancora da Buckingham Palace non trapelano notizie a riguardo. Simon comunque, sicuro delle sue affermazioni, vorrebbe sottoporsi al test del DNA.

Immagine di New Idea Magazine