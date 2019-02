Il pm della Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del provvedimento dei confronti del vicepremier Matteo Salvini e del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, indagati per mancata tutela della dignità della persona arrestata a causa del video realizzato in occasione dell’arrivo in Italia dell’ex latitante Cesare Battisti.

La procura di Roma ha comunque trasmesso gli atti al tribunale dei ministri.