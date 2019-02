Manuel, l’accusa è tentato omicidio aggravato da premeditazione

È di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione l’ipotesi di reato che i pm di Roma contestano a Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due giovani responsabili del ferimento di Manuel Bortuzzo avvenuto nel quartiere Axa di Roma. In un video pubblicato dall’Ansa, Manuel e la fidanzata sono ripresi mentre tentano di effettuare un acquisto al distributore di sigarette, ma dopo qualche secondo si voltano chiamati dagli aggressori e Manuel viene colpito dagli spari. Il nuotatore finisce a terra ancora cosciente, mentre la ragazza si china su di lui cercando aiuto al telefono. In poco più di un minuto arriva la polizia

Manuel, l’accusa dei pm contro i due fermati

I due ragazzi fermati per il ferimento di Manuel, Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, sono in attesa della convalida del fermo. Entrambi rischiano una condanna che varia dai 7 ai 20 anni di reclusione. I magistrati legano la premeditazione alla decisione dei due di tornare sul luogo della rissa. I due – secondo quanto riportato dall’Ansa – nel corso dell’interrogatorio svolto in Questura, hanno raccontato di avere trascorso le ultime notti fuori casa e in particolare da amici.

“Io mi sono costituito e vado in carcere perché è giusto che Manuel abbia giustizia”, ha fatto mettere a verbale Lorenzo Marinelli, difeso dall’avvocato Alessandro De Federicis. Bazzano ha affermato di non sapere che Marinelli fosse armato. “Gli ho detto ‘Lorenzo ma cosa hai combinato?, mi ha risposto ‘ora portami a casa da mio figlio”.