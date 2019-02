Un ragazzino di 13 anni è morto in seguito ad un malore mentre giocava a calcio. La tragedia si è consumata a Napoli. Immediati i soccorsi del 118, giunti in piazza Carlo III, dopo aver ricevuto una chiamata dalla struttura sportiva Kodokan, che si trova all’interno del Real Albergo dei Poveri, ma per il ragazzino non c’è stato niente da fare.

Napoli, 13enne muore mentre gioca a calcio

Dopo aver attuato tutte le manovre di rianimazione, i sanitari dell’ambulanza e di un altro mezzo di supporto hanno trasportato il 13enne al vicino ospedale San Giovanni Bosco, dove è deceduto poco dopo.

Il pm ha disposto l‘autopsia della salma, che è stata posta sotto sequestro, per stabilire le cause del decesso. La comunità della zona è sconvolta per la tragedia e la struttura sportiva Kodokan fa sapere che tutte le attività sono sospese in segno di lutto fino a lunedì 11 febbraio.