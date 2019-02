Sanremo 2019, in rete tutti pazzi per Virginia Raffaele

Virginia Raffaele conquista il web. La vera star del 69° Festival di Sanremo è proprio lei che emoziona ad ogni esibizione. La rete elogia la versatilità della Raffaele ma anche le doti canore oltreché comiche.

Straordinaria Virginia Raffaele, in questi sketch da il meglio di se …..passare da Nilla Pizzi a Lo Stato Sociale,non è da tutti👏👏👏👏#sanremo2019 — Zeus (@ZeusMega) February 7, 2019

Secondo me non ci stiamo accorgendo dell'immenso talento di Virginia Raffaele, dimostrato in tutte le canzoni cantate e in qualsiasi cosa faccia 😍#Sanremmo2019 — Ióánna 💚 (@JSponsy) February 7, 2019

A tifare per lei anche Selvaggia Lucarelli che le ha dedicato un lungo post appassionato sulla sua pagina Facebook. “Tu hai un talento unico. Senza doppioni. Non ti sentire stretta in quel talento, perché in quel vestito lì stai comoda solo tu”, scrive nel post.

“Perché il tuo punto di forza – aggiunge – non sta nell’istituzionale, sta nella rottura. Perché tu non sei il bel vestito, la scaletta, i buonasera, le gag da musical. Tu sei i nostri, i loro difetti. Sei quello che ci rende ridicoli. Nudi. Scemi”.

E conclude: “E se in futuro avrai dei dubbi su cosa sia giusto per te, pensa questo: non accettare mai un ruolo in cui sei tu quella che deve annunciare la pubblicità“.