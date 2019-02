Antonello Venditti torna sul palco dell’Ariston dopo 19 anni. Il 69° Festival di Sanremo porta con sé una novità per il cantautore. E’ stata infatti la prima volta in cui ha cantato in tv “Sotto il segno dei Pesci” di cui festeggia anche il 40° anniversario.

Lo ha confessato a Vincenzo Mollica in collegamento preserale dal terrazzino dell’Ariston. Venditti ha suonato spesso in tv il brano, ma sempre in playback.