Alitalia, Air France pronta a defilarsi: ma Di Maio minimizza

Anche Air France, dopo le tensioni politiche tra Italia e Francia, è pronta a prendere una posizione. Secondo quanto scritto dal “Sole24Ore”, la compagnia aerea transalpina si sarebbe defilata dal piano di salvataggio di Alitalia.

Finora l’orientamento di Fs era di coinvolgere nell’operazione l’americana Delta, disponibile ad acquisire il 40% della nuova Alitalia proprio insieme con i francesi, che si sarebbero fatti carico del 20%. Il 51% della newco dovrebbe invece far capo a Fs. Come noto al momento Alitalia sta utilizzando la cassa del prestito ponte da 900 milioni di euro. Ma in ballo c’è anche la cordata guidata da Lufthansa.

“Sto seguendo il dossier Alitalia da diversi mesi. L’entusiasmo di Air France non si è raffreddato adesso”, minimizza intanto il vicepremier Luigi Di Maio, negando che le tensioni politiche tra Roma e Parigi possano avere influito. L’ex compagnia di bandiera sta attendendo che Fs trovi un partner industriale per un’offerta.