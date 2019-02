In una combinata che strizzava l’occhio alle velociste, alla luce di uno slalom poco tecnico, le azzurre non riescono a inserirsi sul podio dei Mondiali di sci in corso ad Are, fermando a due la striscia positiva di medaglie. Alle spalle delle slalomiste Holdener e Vlhova, infatti, si è inserita la norvegese Ragnid Mowinckel, la più brava tra le discesiste ad addomesticare i pali stretti.

Si deve accontentare del sesto posto una molto rammaricata Federica Brignone, dalla quale era ragionevole aspettarsi un qualcosa in più. Più indietro Nicol Delago e Marta Bassino. Domani sarà il turno degli uomini, con una discesa libera in cui l’oro del Super-G Dominik Paris non ha alcuna intenzione di fermarsi.