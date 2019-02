Sanremo 2019, la scaletta della quarta serata

Una grande serata per il quarto appuntamento con il 69° Festival di Sanremo. Questa sera tutti e 24 i cantanti in gara si esibiranno in duetto all’insegna dell’armonia con gli ospiti scelti per l’occasione. Sul palco salirà invece solo un superospite, Luciano Ligabue che, insieme a Claudio Baglioni, omaggerà Francesco Guccini.

Giuria d’onore di Sanremo 2019

Presente anche la giuria d’onore composta dal presidente Mauro Pagani e da Ferzan Ozpetek, Camila Raznovic, Claudia Pandolfi, Elena Sofia Ricci, Beppe Severgnini, Serena Dandini e Joe Bastianich.

Ecco la scaletta delle esibizioni:

Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena

Motta con Nada

Irama con Noemi

Patty Pravo con Briga con Giovanni Caccamo

Negrita con Enrico Ruggeri e Roy Paci

Il Volo con Alessandro Quarta

Arisa con Tony Hadley e i Kataklò

Mahmood con Guè Pequeno

Ghemon con Diodato e i Calibro 35

Francesco Renga con Bungaro ed Eleonora Abbagnato

Ultimo con Fabrizio Moro

Nek con Neri Marcorè

BoomDaBash con Rocco Hunt

The Zen Circus con Brunori Sas

Paola Turci con Giuseppe Fiorello

Anna Tatangelo con Syria

Ex-Otago con Jack Savoretti

Enrico Nigiotti con Paolo Jannacci

Loredana Bertè con Irene Grandi

Daniele Silvestri con Manuel Agnelli

Einar con Biondo

Simone Cristicchi con Ermal Meta

Nino D’Angelo e Livio Cori con i Sottotono

Achille Lauro con Morgan

























































Foto Credit: Elite Press