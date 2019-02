Una sconfitta che, inevitabilmente, lascia qualche rimpianto. Matteo Berrettini si arrende in semifinale al torneo di Sofia, categoria ATP 250, perdendo in tre set contro l’ungherese Marton Fucsovics.

Una partita molto equilibrata, decisa da un break per set. Un peccato per il ventiduenne romano, che si è visto strappare il servizio per la prima volta nel secondo set sul punteggio di 5-6, cedendo di fatto il parziale all’avversario.

Nella finalissima di domani, Fucsovics affronterà il vincente della sfida tra Gael Monfils e Daniil Medvedev, andando a caccia del secondo titolo ATP in carriera.