Non è riuscito il bis a Dominik Paris ai Mondiali di Sci in corso ad Are. Dopo l’oro conquistato in Super-G e le buone sensazioni nelle prove in settimana, l’altoatesino ha chiuso solo sesto la discesa libera, rinviata più volte a causa della neve abbattutasi sul comprensorio svedese.

A vincere, beffando il connazionale Svindal in un duello tutto norvegese, è stato Kjetil Jansrud, al primo alloro iridato dopo gli argenti conquistati in combinata a Beaver Creek e in supergigante a St. Moritz. Chiude il podio Kriechmayr.

Delude anche Christof Innerhofer, solo undicesimo, appena davanti a Matteo Marsaglia, autore di un’ottima prestazione dopo annate caratterizzate dalla sfortuna.