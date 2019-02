Cagliari, schianto moto-auto: morto un centauro di 46 anni

Un 46enne di Sestu ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Decimomannu, in provincia di Cagliari. Il motociclista è andato a sbattere violentemente contro un’auto, nella via Aia.

Cagliari, schianto mortale a Decimomannu

L’impatto è stato violentissimo e il centauro è stato sbalzato dalla moto a diversi metri di distanza. Immediatamente soccorso dal 118 e portato all’ospedale ‘Brotzu’ di Cagliari, l’uomo è morto in tarda sera, mentre i medici cercavano di salvargli la vita.

I due occupanti dell’auto, marito e moglie, non hanno riportato lesioni. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed appurare eventuali responsabilità.