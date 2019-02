Si chiude con un bronzo iridato la straordinaria carriera di Lindsey Vonn, che ai Mondiali di Are, nella discesa libera orfana di Mikaela Shiffrin, ha chiuso al secondo posto l’ultima gara della sua carriera, alle spalle di Ilka Stuhec, straordinaria nell’interpretare la pista svedese e della Suter, che nonostante un pettorale alto è riuscita a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Una cattiva giornata per le azzurre: Nicol Delago, sorprendentemente migliore tra le italiane, non riesce a centrare un posto sul podio per pochi centesimi, mentre Sofia Goggia, dopo l’argento del Super-G, chiude fuori dalle prime dieci, anche alle spalle di Nadia Fanchini.