Regionali Abruzzo, urne aperte sino alle 23 di oggi

Resteranno aperte fino a stasera alle 23 le urne in Abruzzo per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale dopo le dimissioni dello scorso anno di Luciano D’Alfonso (Partito Democratico). Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Abruzzo, D’Alfonso

In corsa per la poltrona da governatore ci sono Sara Marcozzi, avvocato 41enne di Chieti, consigliere regionale uscente, alla guida del M5S; Marco Marsilio, senatore, nato a Roma e di origini abruzzesi, di Fratelli d’Italia, 52 anni il 17 febbraio, in testa alla coalizione di centrodestra composta da Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l’ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all’Economia Giovanni Legnini, 60 anni, avvocato, di Roccamontepiano (Chieti), a capo di una coalizione civica e di centrosinistra composta da 8 liste, Partito democratico, Legnini Presidente, Abruzzo Insieme, Avanti Abruzzo, Abruzzo in Comune, +Abruzzo, Progressisti per Legnini, Centristi per l’Europa-Solidali e popolari; Stefano Flajani di CasaPound, 47enne avvocato di Alba Adriatica (Teramo).

Al voto sono chiamati 1.211.204 elettori, di cui 591.635 di sesso maschile e 619.569 di sesso femminile, distribuiti sulle 1.633 sezioni istituite nei 305 comuni dell’Abruzzo. Sarà eletto presidente il candidato presidente che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Non è ammesso il voto disgiunto, ovvero il voto per un candidato presidente e una lista che non lo sostiene.