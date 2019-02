Verso i Campionati di Cucina Italiani, la cena sperimentale del Culinary team Palermo

Gli chef del Culinary team Palermo saranno ospiti per una sera, in occasione di una cena speciale di preparazione alla gara dei Campionati di Cucina Italiani, al ristorante Balata Sicilian Experience. L’appuntamento è per martedì 12 febbraio alle ore 20,30 in via Roma 218, nel cuore del centro storico palermitano. Qui i cuochi palermitani trasformeranno i clienti in giudici e chiederanno il loro parere sul menù caldo che gli chef presenteranno alle gare che si terranno dal 16 al 19 febbraio a Rimini all’interno della manifestazione “Beer Attraction”, sezione “Food Attraction”, presso Rimini Expo Centre Italy.

Lo scopo è quello di far conoscere la realtà associativa attraverso la valorizzazione del lavoro degli chef palermitani e dell’eccellenza produttiva siciliana. Coloro che prenderanno parte alla cena avranno così il privilegio di gustare, ma anche commentare, i piatti dai sapori siciliani esportati attraverso l’arte culinaria degli chef dell’associazione.

Quest’anno a guidare gli chef ci saranno Salvatore Cambuca, team manager e Fabio Armanno, capitano della squadra. “Torniamo con grinta ad aprirci al giudizio del pubblico – spiega lo chef Cambuca –. Eventi come questo sono per la squadra un ottimo modo di allenarsi in vista dei prossimi Campionati di Cucina. Allo stesso tempo tutto questo diventa un’occasione, per l’associazione, per far conoscere la propria identità fortemente legata al territorio”.

Il menù proposto è formato da tre portate (uno di pesce, uno di carne ed un dessert) che hanno come protagonisti i prodotti dell’Isola. Onorato di ospitare l’evento è il giovane patron del nuovo ristorante Balata Sicilian Experience, aperto da dicembre in via Roma. “Siamo felici di ospitare gli chef del Culinary team Palermo – dichiara Francesco Paolo Carnevale, amministratore unico dell’azienda -. Conosciamo molto bene il loro lavoro e la loro dedizione anche perché a uno di loro, Francesco Giuliano, abbiamo affidato la nostra cucina che in questi mesi è stata parecchio apprezzata”.

Menù

“Sentori”

Antipasto di pesce con ortaggi e verdurine

“Campagnola”

Diversificazione di anatra in cotture e consistenze

“Luce del territorio”

Dessert fresco con frutti tipici del territorio

Prezzo pp. 30 euro