Bossi ricoverato d’urgenza a Varese per un malore, è in rianimazione

Ore di apprensione per Umberto Bossi. Il fondatore della Lega è stato ricoverato in ospedale a Varese a seguito di una caduta nella sua abitazione di Gemonio. Bossi, 77 anni, ha battuto la testa ed è stato soccorso nel pomeriggio da un’ambulanza proveniente da Cittiglio, dove era stato portato l’11 marzo del 2004, quando fu colpito dall’ictus.

Bossi ricoverato in rianimazione

Il “senatur” è poi stato intubato e trasferito in elisoccorso a Varese. “Questo pomeriggio, poco prima delle 18, Umberto Bossi è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese”, comunica il nosocomio in una nota. “Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito al domicilio”.

Secondo quanto si apprende, il malore avrebbe provocato la caduta. L’ospedale di Circolo ha comunicato che ci saranno “degli aggiornamenti domani mattina attorno alle 12”.