Dopo la due giorni di Champions League, per le formazioni italiane è il momento di tornare in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League. Nel primo slot, quello delle 18:55, scendono in campo la Lazio, impegnata contro il Siviglia dopo i pesanti scontri tra tifosi nella Capitale, e l’Inter, che fa visita, priva del proprio ormai ex capitano Icardi, al Rapid Vienna.

In serata, invece, toccherà al Napoli, che fa visita allo Zurigo, nella giornata che ha visto di fatto il presidente De Laurentiis ufficializzare l’addio di Marek Hamsik dopo dodici anni in azzurro. Sfida importante anche per Maurizio Sarri e il suo Chelsea, sul campo del Malmo.

I risultati dei sedicesimi

BATE Borisov-Arsenal 0 – 0

Galatasaray-Benfica 0 – 1

Krasnodar-Bayer Leverkusen 0 – 0

Lazio-Siviglia 0 – 1

Olympiacos-Dinamo Kiev 1 – 1

Rapid Vienna-Inter 0 – 1

Rennes-Real Betis 2 – 0

Slavia Praga-Genk 0 – 0

Brugge-RB Salisburgo (ore 21:00)

Celtic-Valencia

Malmo-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht

Sporting Lisbona-Villarreal

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria

Zurigo-Napoli