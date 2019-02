Dopo l’oro in Super-G, arriva una grande delusione per Mikaela Shiffrin. La regina dello sci alpino, nel gigante dei Mondiali di Are, si è dovuta accontentare di un terzo posto, alle spalle di Viktoria Rebensburg e, soprattutto, di una straordinaria Petra Vlhova, che ha rimontato sulla tedesca con un’ottima seconda manche, nella quale è stata in grado di fronteggiare il forte vento.

Delusione anche per le azzurre, con Federica Brignone che si è piazzata quinta, mentre Sofia Goggia è uscita di scena nella seconda manche e Marta Bassino ha chiuso fuori dalla top ten, tredicesima.