La salma del calciatore Emiliano Sala raggiunge, nella mattinata di oggi, Buenos Aires, in Argentina. Il corpo del giovane, morto in un incidente aereo tra Nantes e Cardiff, torna in patria.

Soltanto qualche giorno fa la salma del giocatore, prelevata dai rottami dell’aereo inabissato nella Manica, era stata identificata formalmente. Le autorità britanniche hanno quindi dato il via libera alla restituzione del corpo di Emiliano Sala alla famiglia in Argentina.