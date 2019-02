Uccise il figlio per disperazione, Mattarella gli concede la grazia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto di concessione della grazia in favore di Franco Antonio Drì. Nel 2015 l’uomo sparò al figlio, Federico, di 47 anni, tossicodipendente, al culmine dell’ennesima lite, un colpo di pistola al petto, uccidendolo.

Mattarrella concede la grazia a Drì

I fatti si erano svolti a Fiume Veneto (Pordenone). L’anziano, non in perfetto stato di salute, era stato condannato in appello a una pena di oltre sei anni. L’atto di clemenza individuale ha riguardato il residuo della pena della reclusione ancora da espiare – circa tre anni e sei mesi.

Per sostenere la richiesta di grazia al capo dello Stato, i cittadini di Fiume Veneto avevano avviato una petizione, raccogliendo oltre mille firme. Anche la moglie e l’altro figlio di Drì avevano chiesto in una lettera che fosse concessa la grazia.