Prove di disgelo tra Italia e Francia, Macron invita Mattarella all’Eliseo

Un incontro distensivo, amichevole, per ribadire l’amicizia “tra la Francia e l’Italia”. L’ambasciatore di Francia, Christian Masset, ha incontrato al Quirinale il Capo dello Stato Sergio Mattarella per allentare le tensioni dopo le recenti schermaglie sull’asse Roma-Parigi. Mattarella ha ricevuto dalle mani dell’ambasciatore francese una lettera di invito all’Eliseo da parte di Macron.

“Abbiamo udito Salvini dire che non voleva una guerra con la Francia e abbiamo sentito Di Maio dire cose complicate ma era stato lui a mettersi da solo in una situazione molto complicata. Credo che gli italiani abbiano bisogno della Francia, quindi lavoriamo insieme”, ha sottolineato il ministro per gli Affari Europei Loiseau.

Mattarella invitato all’Eliseo

Il vicepremier Luigi Di Maio, impegnato alla presentazione del manifesto del M5S e di altre 4 forze politiche per le Europee, ha commentato il ritorno dell’ambasciatore: “Sono contento che sia tornato l’ambasciatore francese in Italia. Gli chiederò un incontro. Intanto gli do il bentornato”.

Toni riconcilianti anche da parte di Matteo Salvini: “Sono contento per la polemica chiusa. Adesso rinnovo la richiesta di incontro al ministro francese dell’Interno, Christophe Castaner. L’obiettivo è riportare in Italia alcuni dei 15 terroristi latitanti da anni in Francia”.