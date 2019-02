Dopo una settimana dedicata alle coppe europee, la Serie A torna in campo per la ventiquattresima giornata, aperta dalla sfida dello Stadium tra Juventus e Frosinone. Grande attesa, nella lotta alla Champions League, per la sfida tra Atalanta e Milan, anticipo serale del sabato.

Il programma domenicale vede il Napoli impegnato nel posticipo col Torino, mentre l’Inter, alle prese con il caso Icardi, riceverà la Sampdoria. Chiude la Roma, che lunedì se la vedrà con il Bologna.

I risultati della 24a giornata

Juventus-Frosinone 1 – 0

Cagliari-Parma

Atalanta-Milan

SPAL-Fiorentina

Empoli-Sassuolo

Genoa-Lazio

Udinese-Chievo

Inter-Sampdoria

Napoli-Torino

Roma-Bologna