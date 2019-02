La Serie B scende in campo per la ventiquattresima giornata, aperta dal big match in vetta alla classifica tra le prime della classe Brescia e Palermo, anticipo del venerdì allo stadio Renzo Barbera. Il Benevento riceve il Cittadella, mentre la Salernitana farà visita all’Ascoli.

Il Lecce, che spera di approfittare dello scontro al vertice, ospita il Livorno, mentre il Pescara sarà impegnato sul campo del Crotone.

I risultati della 24a giornata

Palermo-Brescia 0 – 0

Benevento-Cittadella

Carpi-Perugia

Padova-Foggia

Ascoli-Salernitana

Cosenza-Salernitana

Lecce-Livorno

Spezia-Verona

Crotone-Pescara