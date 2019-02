Woody Allen musicista e regista a Milano nel segno di Puccini

Woody Allen a Milano la prossima estate. Il regista non sarà nel capoluogo lombardo per dirigere un nuovo film ma si dedicherà al teatro. Nelle vesti di musicista, il regista premio Oscar suonerà il clarinetto con la Eddy Davis New Orleans Jazz Band, in un concerto al Teatro degli Arcimboldi, il 29 giugno.

Non si tratta del primo e unico concerto di Allen al clarinetto in Europa. Il regista ottantatreenne ha infatti fissato un’altra data alla Philharmonie im Gasteig di Monaco per il 26 giugno.

Woody Allen alla Scala per il “Gianni Schicchi” di Puccini

Si sposterà poi dal 6 al 21 luglio al Teatro alla Scala per seguire le ultime fasi della regia di “Gianni Schicchi” di Puccini alla Scala. Il regista riprenderà l’allestimento dell’opera di Puccini che firmò alla Los Angeles Opera nel 2009. Lo stesso allestimento andò in scena anche al Festival dei Due Mondi di Spoleto.