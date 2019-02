Cappotto rosa, il must have di fine inverno secondo Melania Trump

Melania Trump ancora una volta arbitro d’eleganza. La First Lady, durante la visita del Presidente della Colombia e della moglie, ha sfoggiato un altro look che non è passato inosservato agli occhi attenti del fashion system. A catturare l’attenzione il cappotto rosa shocking in Principe di Galles abbinato alle décolletées nude che portano la splendida firma di Laboutin.

Il cappotto rosa di Melania Trump

Il modello Fendi, a vestaglia, allacciato alla vita con un morbido cinturone e manicotti ai polsi nella tonalità fluo, scende sotto alle ginocchia prestandosi a un gioco di lunghezze con il tacco altissimo a stiletto. Seppur tardivo, il cappotto rosa, che sia shocking, Schiaparelli, confetto o, ancora, baby, cipria o un delicatissimo peonia, è già un must degli ultimi mesi invernali.

La vie en rose, stando all’onda lunga cavalcata dai maggiori brand modaioli, non abbandonerà facilmente, anche per la stagione primaverile, i capispalla femminili declinandosi anche su blazer, giacche e persino sugli irrinunciabili trench.

Thank you to the First Lady of Colombia for a productive visit at the @WhiteHouse today. The opioid crisis is a global issue that we must continue to raise awareness on. Our children deserve a safer & healthier world. #BeBest pic.twitter.com/lXUv59OHCS — Melania Trump (@FLOTUS) 13 febbraio 2019

Il cappotto rosa della First Lady torna anche a San Valentino

Melania Trump, da vera fashion addicted, non ha resistito e anche nel giorno di San Valentino ha indossato un cappotto rosa, stavolta puntando a una nuance pastello, per la visita al Children’s Inn, una residenza privata non profit alle porte di Washington che ospita le famiglie che partecipano a ricerche pediatriche al National Institute of Health (Nih).

Loved sharing an afternoon with such sweet valentines! Your bravery, strength, and love is amazing. Thank you to the @TheChildrensInn and @NIH for the lifesaving work you are doing! #HappyValentinesDay pic.twitter.com/VRrZwjWG5r — Melania Trump (@FLOTUS) 15 febbraio 2019

Taglio morbido e maschile per il cappotto scelto dalla First Lady americana per la Festa degli Innamorati, abbinato per l’occasione a un total look rosa confetto delicato e raffinato.

Come imitare il look di Melania Trump

Perfetto per le more, ma anche per le bionde, il cappotto rosa ispira un outfit sofisticato da completare con un tubino in tinta total pink o a contrasto, per esempio in nero, e con décolletées o sling back laccate. Perfetta anche una clutch o una minibag a manici corti e, infine, uno chignon o una morbida coda laterale per un tocco bon ton anche sulla chioma.