Momenti di alta tensione a Tirana, in Albania, dove l’opposizione guidata da Lulzim Basha, è scesa in piazza contro il governo del premier socialista Edi Rama. Scopo della protesta è quello di chiedere “un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali”.

Tirana, l’opposizione assale la sede del Governo

Il palazzo del governo albanese è stato assalito da un gruppo di manifestanti che hanno tentato di sfondare l’entrata principale. Le forze della Guardia Repubblicana sono riusciti a respingere i facinorosi, lanciando lacrimogeni dall’interno dell’edificio.

Secondo ‘Albania Daily News’, almeno sei manifestanti e due poliziotti sono rimasti feriti durante gli scontri.