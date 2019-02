Napoli, ucciso in un agguato il figlio del boss Mariniello

Agguato di camorra ad Acerra, in provincia di Napoli. Vincenzo Mariniello, 46 anni, figlio dell’ex capo dell’omonimo clan della zona, è stato ucciso in via Pietro Nenni. Il pluripregiudicato è stato crivellato di colpi da due uomini in sella a uno scooter di grossa cilindrata.

La camorra torna ad uccidere a Napoli

Mariniello aveva diversi precedenti penali anche per associazione di tipo mafioso. Sull’agguato a colpi di arma da fuoco indagano i carabinieri già alle prese con l’omicidio di Giovanni Pianese, l’uomo di 63 anni ucciso ieri nei pressi del mercato ittico di Mugnano. Pianese era il padre di Antonio, pregiudicato condannato come affiliato al clan Abete-Abbinante di Secondigliano.