Diciotti, voto del M5s al via dalle 11: slitta di un’ora

La votazione degli iscritti al Movimento 5 Stella sulla piattaforma Rousseau, in merito al caso Diciotti, slitta di un’ora. Si vota a partire dalle 11, e non dalle 10 come era stato annunciato, fino alle 20 di oggi.

Diciotti, voto del M5s: i primi schieramenti

A pochi minuti dal via della votazione sull’immunità da concedere al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, emergono i primi schieramenti. I tre sindaci pentastellati, Virgina Raggi, Chiara Appendino e Filippo Nogarin, hanno dichiarato infatti che voterebbero a favore. “Le responsabilità, anche politiche, devono restare personali. È giusto che siano i giudici a esprimersi” hanno dichiarato al Fatto Quotidiano.

Anche da parte di altri partiti politici arrivano commenti. “Se fossi un elettore grillino – dice Silvio Berlusconi – mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del Movimento cinque stelle hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si rivolgono con una consultazione on line alla loro base che certo non può aver letto le carte. È un tentativo di scaricare sulla loro base la responsabilità della scelta e hanno anche lanciato degli avvertimenti che sembrano ricattatori” sulla possibilità che cada il governo. Così il leader di Forza Italia, intervistato a Mattino cinque su Canale 5.

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, non risparmia le critiche al M5s. “Il M5s prima di governare urlava giustamente contro chi godeva dell’immunità per non farsi processare. Ora senza pudore tentenna per salvare il capo dell’alleanza Salvini e fa votare iscritti con un quesito imbarazzante. Che si fa pur di stare attaccati alle poltrone. Onestà, onestà!”.