Cresce il bacino di voti del Lega anche in vista delle Europee. Le prime proiezioni raccolte dal Parlamento europeo sul voto di fine maggio, infatti, vedono la Lega al primo posto tra i partiti italiani e al secondo in Europa. I sondaggi nazionali prevedono anche un avanzamento del M5s, che conquisterebbe 22 seggi contro i 14 attuali. Calo invece per il Pd, che, dagli attuali 26, passerebbe a 15 deputati.

Europee, proiezioni Pe: Lega primo partito italiano

La Lega conquista il primo posto tra i partiti italiani nella futura Eurocamera. Secondo le prime proiezioni di voto, infatti, passerebbe dagli attuali 6 a 27 eurodeputati. Nell’Ue il partito sarebbe superato soltanto dai 29 deputati tedeschi della Csu/Cdu.

Socialisti e Popolari non avranno la maggioranza nei seggi della prossima Eurocamera. Secondo le proiezioni, il Ppe scenderebbe dagli attuali 217 seggi a 183, i Socialisti (S&D) da 186 a 135, i Conservatori (Ecr) da 75 a 51, i Verdi da 52 a 45. In ascesa i Liberali da 68 a 75, l’Efdd (dove c’è M5S) da 41 a 43, l’Enf (dove c’è la Lega) da 37 a 59. Nelle proiezioni i partiti nazionali sono assegnati nei gruppi politici esistenti.

Le proiezioni riguardano l’Ue a 27, considerando quindi l’uscita del Regno Unito dopo la Brexit, e un Parlamento con un minore numero di deputati, 705 anziché 751. Non è del tutto escluso che il Regno Unito partecipi alle Europee di maggio e che il numero dei deputati rimanga a 751 se Londra riuscirà ad ottenere una proroga dei negoziati per l’uscita dall’Ue, oltre al 29 marzo, data prevista per la scadenza.