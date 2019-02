Il Governo regionale della Sicilia sta preparando un dossier sulla situazione delle ex province siciliane. Lo ha annunciato lo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci, nel corso dell’incontro a Palermo con deputati e senatori siciliani per discutere della situazione degli enti intermedi.

Ex province siciliane, Musumeci: “A giugno presenteremo un dossier”

Il presidente della Regione Sicilia è determinato ad approfondire la questione delle ex province siciliane. “Presenteremo un dossier su quello che è accaduto e lo renderemo pubblico alla fine di giugno – ha spiegato Musumeci -. Nessuno può dire che non c’era o che era in Venezuela…”.

E ancora: “Viviamo oggi le conseguenze di una finta riforma, quella della legge Delrio proposta dal precedente governo con alcune province già in default e alcune che stanno per esserlo”.

Un primo tavolo è stato aperto a Roma con il ministro delle Finanze “che ha già portato i primi risultati. Bisogna accelerare e solo l’aiuto dei senatori e deputati si può cercare di evitare il disastro”, ha aggiunto Musumeci. “Ho voluto coinvolgere tutti i parlamentari nazionali eletti in Sicilia perché ognuno faccia la propria parte“.