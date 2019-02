L’Etna torna ad eruttare, operatività ridotta per Fontanarossa

Nuova eruzione per l’Etna e nuovi disagi per l’aeroporto catanese di Fontanarossa. L’operatività dello scalo è stata ridotta per l’emissione di cenere nell’atmosfera: attualmente sono consentiti soltanto sei arrivi ogni ora.

L’Etna torna ad eruttare

Nessuna limitazione, invece, per i voli in partenza che potranno però subire ritardi e disagi. I passeggeri potranno verificare lo stato del proprio volo contattando le compagnie aeree.

Informazioni sull’operatività dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale dello scalo, www.aeroporto.catania.it e sui profili Facebook e Twitter.